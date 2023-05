Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 08.05.2023:

Peine (ots)

Mann beleidigt Polizeibeamte in Peine

Am 07.05. gegen 12:00 Uhr rief die Besatzung eines Rettungswagens die Polizei in Peine zur Unterstützung. Auf dem Marktplatz fand sich ein 54-jähriger, stark alkoholisierter Mann, der auf den ersten Blick in hilfloser Lage war. Nach näherer rettungsdienstlicher Betrachtung zeigte sich aber, dass der Mann doch kein Fall für das Krankenhaus war, daher sollten sich die Polizistinnen und Polizisten seiner annehmen. Als diese Eintrafen hatte sich der Mann aber soweit erholt, dass er sich sehr aggressiv verhielt und die Beamten lautstark und dauerhaft beleidigte. Da der Mann aufgrund seiner Alkoholisierung eine mögliche Gefahr für dich selbst darstellte, wurde er anschließend vorübergehend in Gewahrsam genommen. Dabei verschmutzte er einen Streifenwagen erheblich und setzte auch seine Beleidigungen fort. Neben einer Strafanzeige wegen Beleidigung erwartet ihn nun auch eine Rechnung für die Fahrzeugreinigung.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell