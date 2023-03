Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwerer Unfall mit vier verletzten Personen

Maikammer (ots)

Am 20.03.2023, um 16:45 Uhr, ereignete sich auf der L516 bei Maikammer ein Verkehrsunfall bei dem vier Personen zum Teil schwer verletzt wurden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wollte ein 84-jähriger Mercedes-Fahrer aus dem Raum Kaiserslautern von Maikammer aus nach links auf die L516 in Richtung Neustadt abbiegen. Hierbei missachtete dieser wohl die durch Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt eines 32-jährigen Hyundai-Fahrer aus dem Raum Südl. Weinstraße. Bei dem Unfall wurde der Mercedes-Fahrer in seinem Pkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Der Fahrer des Mercedes wurde schwer, dessen Insassen wohl nur leicht verletzt. Der Hyundai-Fahrer wurde ebenfalls schwer verletzt. Die verletzten Personen wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 50.000,- EUR. Neben den Feuerwehren Edenkoben und Maikammer waren auch 5 Fzg. des DRK mit Notarzt und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle wurde die L516 gesperrt.

