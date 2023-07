Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl aus Geschäft

Suhl (ots)

Am 07.07.20223 gegen 15.40 Uhr kam es in einem Einkaufsmarkt in Suhl, Friedrich-König-Str. 21 / Lauterbogen-Center, zu einem Ladendiebstahl. Ein 30-Jähriger Mann verstaute Getränke, Olivenöl und einen Parfümtester in seinem Rucksack und versuchte den Kassenbereich ohne zu bezahlen zu verlassen. Hier wurde er vom Verkaufspersonal gestellt. Anzeige wurde erstattet und für den Markt ein Hausverbot ausgesprochen.

