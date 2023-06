POL-MA: Nußloch/ Rhein-Neckar-Kreis: Frontalzusammenstoß von zwei Fahrzeugen auf der K4256 - PM 1

Weinheim (ots) - Der 17-jährige Fahrer einer Yamaha stürzte am Montag gegen 11.00 Uhr alleinbeteiligt im Bereich der Bertleinsbrücke in Weinheim in eine Böschung. Er hatte zuvor aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad verloren. Der 17-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Sein Motorrad stoppte im dortigen Bachlauf. Es wurde von ...

