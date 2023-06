POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht B 51

Prüm (ots) - Am Sonntag, 04.06.2023, kam es gegen 18:00 Uhr im Kurpark in Prüm zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter fuhren mit ihren Zweirädern durch die Bepflanzung eines Blumenbeetes und beschädigten dieses dadurch. Anschließend entfernten sich diese mit ihren Fahrzeugen in Richtung Dausfeld. Zeugen, die Angaben zu den Verursachern geben können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Prüm ...

