Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Besonders schwerer Fall des Diebstahls

Bild-Infos

Download

Olzheim (ots)

In der vergangenen Nacht brachen bisher unbekannte Täter in die Verkaufsräume der Raststätte "Zur Schneifel" in Olzheim ein.

Im Wesentlichen wurden hierbei Tabakwaren im Wert von einigen tausend Euros entwendet.

Sachdienliche Hinweise sind telefonisch an die Kriminalinspektion Wittlich (06571-95000) oder telefonisch bzw. via Email an die PI Prüm (06551-9420; pipruem.dgl@polizei.rlp.de) zu richten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell