POL-PDWIL: 2 PKW auf Abwegen

Graach/Bernkastel-Kues (ots)

Am Sonntag, den 04.06.2023, wurde die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues am frühen Nachmittag durch einen Wanderer auf einen PKW aufmerksam gemacht, welcher sich in einem Waldstück unweit des Aussichtspunktes "Maria Zill" in Graach an der Mosel auf einem Waldweg festgefahren hab. Der Fahrer wolle sich jedoch nicht helfen lassen. Vor der Streife gab der Fahrer des PKW an, auf dem Weg zu einem Ausflugslokal gewesen zu sein und sich dabei verfahren zu haben. Von der Inanspruchnahme fremder Hilfe überzeugt, konnte der PKW mit Unterstützung eines hilfsbereiten Anwohners wieder befreit und auf befestigte Straßen geführt werden. Kurze Zeit später wurde in Bernkastel-Kues ein weiterer PKW gemeldet, welcher sich ebenfalls auf einem Waldweg oberhalb der Altstadt von Bernkastel festgefahren hatte. Auch hier war der Fahrzeugführer auf der Suche nach einem bekannten Ausflugslokal. Da der PKW einen Abhang abzurutschen drohte, musste dieser durch die Feuerwehr Kues abgesichert und im Anschluss geborgen werden. In beiden Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues weist darauf hin, dass ausgewiesene Wege der Land- und Forstwirtschaft nur durch entsprechende Fahrzeuge befahren werden dürfen (Beschilderung durch Verkehrszeichen 250). Darüber hinaus ist ein Befahren von Waldwegen nach den Waldgesetzen ebenfalls nicht erlaubt und stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, welche mit einer Geldbuße geahndet werden kann.

