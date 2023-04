POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Sportmotorrad in Edewecht-Kleefeld entwendet +++

Oldenburg (ots) - Nach einem ungeklärten Todesfall, der sich bereits am Dienstag, dem 4. April 2023, in der Karl-Jaspers-Klinik in Bad Zwischenahn ereignet hatte, haben Staatsanwaltschaft und Polizei nun die Ermittlungen aufgenommen. Ein 52-jähriger Patient der Klinik war am frühen Abend des 4. April von einer ...

mehr