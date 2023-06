POL-MA: Heidelberg: Verdacht Bombendrohung an Schule in Heidelberg - Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim ermittelt

Mannheim (ots) - Ein bislang unbekannter Täter soll Montagnachmittag gegen 16:20 Uhr seine Sitznachbarin in der Straßenbahn der Linie 15 in Fahrtrichtung Wallstadt Ost unsittlich berührt haben. Die 24-Jährige setzte sich glücklicherweise gleich lautstark zur Wehr und flüchtete in den vorderen Teil der Straßenbahn. An der Haltestelle Schloss stieg der Mann aus. ...

