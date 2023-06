Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Frau in Straßenbahn belästigt - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Ein bislang unbekannter Täter soll Montagnachmittag gegen 16:20 Uhr seine Sitznachbarin in der Straßenbahn der Linie 15 in Fahrtrichtung Wallstadt Ost unsittlich berührt haben. Die 24-Jährige setzte sich glücklicherweise gleich lautstark zur Wehr und flüchtete in den vorderen Teil der Straßenbahn. An der Haltestelle Schloss stieg der Mann aus.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Circa 30 bis 40 Jahre, schwarze kurze Haare, leichter Schnurrbart, Brillenträger, brombeerfarbenes T-Shirt.

Das Kriminalkommissariat des Polizeipräsidiums Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell