Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Präsidialbereich: Mehrere Trunkenheitsfahrten in der Nacht

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden gleich mehrere Führerscheine im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim eingezogen. In Friedrichsfeld wurde bei einem auffälligen Fahrer knapp über 2,0 Promille gemessen, in Sandhofen und in Weinheim jeweils über 1,0 Promille. Die Fahrer mussten ihren Führerschein bei der Polizei lassen und müssen sich nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr auseinandersetzen./CW

