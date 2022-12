POL-MA: Ladenburg: Schockanruf durch falsche Polizeibeamte

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Nacht von Donnerstag, dem 01.12. auf Freitag, dem 02.12.2022 ereignete sich in Eppelheim ein Einbruch in das Pfarramt der evangelischen Kirchengemeinde. Der oder die Täter gelangten vermutlich durch die an der Gebäuderückseite befindlichen Fenster in das Gebäude. Im ...

mehr