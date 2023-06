Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Einbruch in Baustelle und Baustellenwerkzeug entwendet - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft suchte in der Zeit von Sonntagnachmittag, 15 Uhr bis Montagmorgen, 09:30 Uhr ein Baustellengelände in der Ossip-Mandelstam-Straße auf. Auf bislang unbekannte Weise verschafften sich die Unbekannten durch die Eingangstür Zutritt in das Gebäude und entwendeten aus mehreren Räumlichkeiten diverses Werkzeug und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Höhe des Diebstahlsschadens ist derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Personen in Tatortnähe beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Tel.: 06221/3418-0 zu melden

