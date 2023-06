Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Am Montag, in der Zeit zwischen 07.30 Uhr und 16:30 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer bzw. eine unbekannte Fahrzeugführerin einen in der Quinckestraße am Straßenrand geparkten Toyota und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Durch die Kollision wurde der linke Außenspiegel des Toyota beschädigt, sodass ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich entstand. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die Unfallermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.: 0621/4560-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell