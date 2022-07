LPI-GTH: Unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots) - Zu einem Verkehrsunfall eines PKW mit einem Radfahrer kam es am gestrigen Nachmittag in der Straße Im Forst. Ein ortsansässiger PKW-Fahrer befuhr die Straße von der Ortslage kommend in Richtung Herda hinter vier Radfahrern. Letztere beabsichtigten nach links auf den Werratal-Radweg aufzufahren und zeigten dies mittels ausgestrecktem linken Arm an. Als sich der 74-jährige behelmte ...

mehr