Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf der Alleestraße ist ein unbekannter Täter am frühen Sonntagmorgen in das Rezeptionsbüro eines Hotels eingebrochen. Er hebelte eine Terrassentür auf und öffnete dann gewaltsam die Bürotür. Aus einer Geldkassette wurde Bargeld gestohlen. Auf einer Videokamera ist eine männliche Person zu erkennen. Die Polizei wertet nun die Aufnahmen aus. Die Tat passierte zwischen 4.20 Uhr und 5.25 Uhr.

Dorsten:

In der Nacht auf Samstag sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Straße Zum Aap eingebrochen. Sie hebelten die Haustür auf und erbeuteten eine Apple-Watch sowie zwei Geldbörsen. Zeugen hatten gegen 3 Uhr in der Nacht verdächtige Geräusche gehört, möglicherweise war das auch die Tatzeit.

Gladbeck:

Auf der Breukerstraße wurde in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten eine Fenster zum Wohnzimmer auf und durchsuchten dann sämtliche Räume im Gebäude. Es wurde diverser Schmuck gestohlen. Der Einbruch geschah zwischen Mittwochabend und Freitagmittag.

Zwischen Samstagmorgen und Montagmorgen sind unbekannte Täter bei einer Firma Am Wiesenbusch eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster auf, um herein zu kommen und nutzten dann offenbar einen dortigen Spapler und Elektrohubwagen, um Waren bzw. Bauteile aus den Regalen zu holen. Die Täter flüchteten anschließend mit der Beute in unbekannt Richtung. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen Am Wiesenbusch machen können.

Haltern am See:

Am frühen Sonntagmorgen sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus auf der Dorfstraße eingebrochen. Sie hebelten ein gekipptes Fenster auf und durchsuchten das Schlafzimmer sowie ein Büro im Obergeschoss. Es wurde mindestens Bargeld und zwei Uhren gestohlen. Der Bewohner war Nachts kurz weg. In dieser Zeit - zwischen 2.20 Uhr und 3 Uhr - muss der Einbruch passiert sein. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Herten:

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Einbruch in eine Gaststätte auf der Herner Straße. Dort wurde in der Nacht auf Freitag (7. Juli) eingebrochen, indem unbekannte Täter eine Metalltür aufhebelten. Die Einbrecher nahmen unter anderem eine Flasche Schnaps und eine Kaffeemaschine mit. Außerdem warfen sie rohe Eier an die Wände und auf den Boden der Gaststätte. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Auf dem Ebbelicher Weg wurde in eine Käserei eingebrochen. Die unbekannten Täter erbeuteten Bargeld aus der dortigen Kasse. Auf Videoaufzeichnungen sind zwei vermummte Täter zu sehen. Sie brachen gegen 4.40 Uhr am Montagmorgen eine Tür zu den Büroräumen auf und machten sich dann an der Kasse zu schaffen. Gegen 5 Uhr verließen sie den Tatort. Die Polizei sucht Zeugen, die weitere Hinweise geben können.

Marl:

Zwischen dem späten Samstagnachmittag und Sonntagmorgen wurde in ein Wohnhaus und eine angrenzende Gärtnerei auf der Friedhofstraße eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten unter anderem ein Fenster und eine Tür auf. Zum Diebesgut liegen noch keine Angaben vor.

Auf dem Uranusweg wurde zwischen Samstag- und Sonntagabend in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Die unbekannten Täter durchsuchten die Wohnung nach Diebesgut. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.

Recklinghausen:

Im Kuniberg sind unbekannte Täter am Sonntagnachmittag in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Nachdem sie die Haustür aufgehebelt hatten, wurden sie ertappt - und flüchteten zu Fuß. Die beiden Tatverdächtigen wurden wie folgt beschrieben: 1) männlich, etwa 25 bis 30 Jahre alt, ca. 1,75m groß, schlank, kurze schwarze Haare, dunkles T-Shirt, dunkle Hose 2) männlich, ca. 1,75m groß, normale Statur.

Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise.

