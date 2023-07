Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Rucksack und Fahrrad entrissen - Festnahme

Recklinghausen (ots)

Am Freitagabend nahmen Kollegen gegen 22 Uhr Am Alten Sportplatz einen 24-jährigen Marler fest. Der Mann steht im Verdacht, zusammen mit einem 37-Jährigen (Marl), einen 27-Jährigen beraubt zu haben. Während ihm der 24-Jährige den Rucksack entriss, nahm der 37-Jährige das Fahrrad des 27-järhigen Marlers an sich. Beide flohen mit ihrer Beute. Aufgrund von Zeugenaussagen konnten die Beamten jedoch kurz darauf den 24-Jährigen antreffen und vorläufig festnehmen. Der Rucksack und das Fahrrad wurden in Tatortnähe aufgefunden und dem Besitzer wieder ausgehändigt. Aus dem Rucksack waren allerdings etwas Bargeld und ein paar Getränke entnommen worden. Da sich bei dem Verdächtigen Hinweise auf den Konsum von Alkohol und Drogen ergaben, entnahm ihm ein Arzt Blutproben. Der 27-Jährige wurde nicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen sind sich die Beteiligten bekannt.

Die Kollegen der Kripo haben nun die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell