Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Unfall - zwei schwer Verletzte und hoher Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall am Samstagabend (22:40 Uhr) verunglückten zwei Marler. Sie wurden schwer verletzt mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit, wurden sichergestellt und abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Ein 23-jähriger Marler fuhr mit seinem Auto auf der Heinrich-Heine-Straße in westliche Fahrtrichtung. Zeitgleich war ein 19-Autofahrer, ebenfalls aus Marl, auf der Matthias-Claudius-Straße in südliche Fahrtrichtung unterwegs. Beide Autofahrer beabsichtigten ihre Fahrt geradeaus über die Kreuzung hinweg fortzusetzen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Wagen des 19-Jährigen westlich in die Heinrich-Heine-Straße geschleudert und touchierte hier einen am Straßenrand geparkten Pkw. Das Auto des 23-Jährigen kam durch den Zusammenstoß leicht nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte auf dem südlichen Gehweg der Heinrich-Heine-Straße mit einem Mast mit Verkehrszeichen, sowie im weiteren Verlauf noch mit einen Stromkasten. Die Feuerwehr kümmerte sich um den umgeknickten Mast und die auslaufenden Betriebsstoffe der beiden Autos. Der Stromkasten wurde komplett zerstört und musste durch die Zuständigen stromlos geschaltet werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

