POL-H: Nachtragsmeldung: Die Vermisste Melia S. ist wieder da!

Die 13-jährige Melia aus Hannover-Bothfeld ist wohlbehalten angetroffen worden. Sie hatte am 08.04.2023 eine Einrichtung verlassen und war nicht wiedergekehrt. Am 10.05.2023 wurde sie gegen 16:50 Uhr von Polizeikräften am Bahnhof Dedensen angetroffen und wieder in eine Unterkunft gebracht.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die geholfen haben, nach dem Mädchen zu suchen.

Die Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5497280

