Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Vermisster aus Hannover-Kleefeld wohlbehalten angetroffen

Hannover (ots)

Der seit dem 14.05.2023 vermisste Marcus H. aus Hannover-Kleefeld ist wieder da. Der Mann wurde heute, am 17.05.2023, unversehrt am Bahnhof Osterwald in Salzhemmendorf durch Polizeibeamte aus Elze angetroffen und wieder einem Krankenhaus zugeführt.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche nach Marcus H. beteiligt haben. /desch, bo

Die Ursprungsmeldung finden Sie unter folgendem Link (das Foto wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht): https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5509220

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell