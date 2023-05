Polizeidirektion Hannover

POL-H: Veranstaltungsreihe "Coffee with a Cop" geht in die zweite Runde

Hannover (ots)

An mehreren Terminen im Mai und Juni 2023 haben Bürgerinnen und Bürger bei einer Tasse Kaffee wieder die Möglichkeit mit der Polizei Hannover ins Gespräch zu kommen. Das Vorbild für die Aktionen kommt aus den USA, wo "Coffee with a Cop" längst etabliert ist. Die Polizei Hannover freut sich auf zahlreiche und vielfältige Unterhaltungen.

Interessierte können den Polizistinnen und Polizisten Fragen stellen und über Themen sprechen, die sie bewegen. Wieder mit dabei sind Kontaktbeamte, die Abteilung für Nachwuchsgewinnung und das Präventionsteam der Polizei Hannover. Polizeioberkommissar Torben Abel lädt herzlich zu den kommenden Terminen ein: "Der persönliche Kontakt zwischen Polizei und Bevölkerung ist die Basis für ein sicheres und vertrauensvolles Miteinander. Aus den letzten Veranstaltungen haben wir mitgenommen, wie gut dieses Format bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommt. Aus diesem Grund freuen wir uns umso mehr auf die Neuauflage."

Die nächsten Stationen der Aktion "Coffee with a Cop" sind:

- Mitte am 16.05.2023 - Mühlenberg am 17.05.2023 - List am 24.05.2023 - Oberricklingen am 25.05.2023 - Wettbergen am 31.05.2023 - Bornum am 01.06.2023 - Laatzen am 05.06.2023

Die genauen Örtlichkeiten und Uhrzeiten sind dem angehängten Flyer zu entnehmen. /aw

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell