Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zusammenstoß zwischen Pkw und Motorrad in Hannover-Hainholz - Zeugen gesucht!

Hannover (ots)

Am Sonntag, 14.05.2023, ist ein 27-jähriger Motorradfahrer bei einer Kollision mit einem Auto im hannoverschen Stadtteil Hainholz schwer verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover ereignete sich der Unfall gegen 11:00 Uhr auf der Kreuzung im Bereich des Jahnplatzes. Eine 78-jährige Autofahrerin befuhr mit ihrem VW Polo den Jahnplatz aus Richtung Dragonerstraße und wollte nach links in die Philipsbornstraße abbiegen. Zeitgleich war der 27 Jahre alte Kradfahrer auf der Straße "Auf dem Dorn" unterwegs und wollte seine Fahrt geradeaus in Richtung Dragonerstraße fortsetzen. Im Bereich der Kreuzung kam es zu einer Kollision zwischen den beiden Verkehrsteilnehmenden. Hierbei stürzte der Motorradfahrer und zog sich schwere Verletzungen zu. Der junge Mann wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt. Der Sachschaden wird von der Polizei mit circa 6.000 Euro beziffert.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /co, nash

