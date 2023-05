Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht Täter zu gefährlicher Körperverletzung in U-Bahn

Hannover (ots)

Am 21.08.2022 hat ein bislang unbekannter Mann einen 26-Jährigen mit einem Gürtel schwer verletzt. Die körperliche Auseinandersetzung fand in einer U-Bahn in Höhe der Haltestelle "Kröpcke" statt. Die Polizei fahndet nun mit einem Bild nach dem Täter und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach bisherigen Erkenntnissen eskalierten die Streitigkeiten gegen 07:00 Uhr in einer U-Bahn der Linie 9 Richtung Fasanenkrug. Ein 26-Jähriger war auf dem Weg nach Hause und stieg an der Haltestelle Lindener Marktplatz zusammen mit dem späteren Täter ein. Als es während der Fahrt in Höhe der Haltestelle "Kröpcke" zu Streitigkeiten zwischen dem Täter und einer anderen Person kam, wollte der 26-jährige Mann aus Hohenhameln schlichten. Dabei geriet er selbst in einen Streit mit dem Täter. Bei einem sich anschließenden handfesten Streit schlug der Gesuchte mehrmals mit einem Gürtel unter anderem auch auf den Kopf des jungen Mannes ein. Zur weiteren Behandlung musste dieser durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden.

Der Täter ist schwarz, circa 30 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Zum Tatzeitpunkt war er mit einem weißen T-Shirt, einem hellblauen Jeanshemd, einer zerrissenen Blue-Jeans, weißen Sneakern, einer weißen Männerhandtasche, einer goldenen Halskette und auffällig bunten Armbändern bekleidet

Zeugen, die Hinweise zu der gesuchten Person geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Mitte unter der Telefonnummer 0511-109 2820 zu melden. /aw, desch

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell