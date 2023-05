Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Wer hat Marcus Siegfried H. aus Kleefeld gesehen?

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Mithilfe einer Öffentlichkeitsfahndung sucht die Polizeistation Kleefeld seit Montag, 15.05.2023, nach einem vermissten 45-Jährigen aus Kleefeld. Marcus Siegfried H. verschwand am Sonntagmittag, 14.05.2023, aus einem Krankenhaus und ist seither nicht dorthin zurückgekehrt. Wer kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben?

Nach bisherigen Erkenntnissen verließ der Gesuchte das Krankenhaus in der Carl-Neuberg-Straße gegen 13:00 Uhr in unbekannte Richtung. In der Einrichtung ist der Gesuchte seit circa einem halben Jahr untergebracht. Sämtliche Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Antreffen von Marcus Siegfried H. Eine Eigengefährdung ist für den 45-Jährigen anzunehmen. Aus diesen Gründen bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.

Der Vermisste hat eine normale Statur und wiegt bei einer Größe von 1,80 Meter circa 80 Kilogramm. Zudem hat er einen leichten Bauchansatz, braune Haare, die er meistens mit einem Scheitel nach rechts trägt sowie braune Augen. Auffällig ist eine Narbe über der Oberlippe. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war der 45-Jährige mit einer blauen Stoffjacke und dunklen Jeans bekleidet.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Südstadt unter der Telefonnummer 0511 109-3217 zu melden. /aw, ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell