Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Zeugen nach Zusammenstoß zwischen Pkw und Motorrad in Wunstorf gesucht

Hannover (ots)

Am Samstag, 13.05.2023, ist bei einer Kollision zwischen einem Auto und einem Motorrad ein 33-jähriger Motorradfahrer in Wunstorf schwer verletzt worden. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover ereignete sich der Unfall gegen 12:40 Uhr auf der Kohlenfelder Straße an der Ecke zur Gutenbergstraße. Ein 60-jähriger Autofahrer bog mit seinem Audi A4 in die Kohlenfelder Straße nach links ein. Er fuhr zuvor auf der Kohlenfelder Straße in Richtung stadtauswärts und übersah dann den von rechts kommenden bevorrechtigten 33-jährigen Motorradfahrer. Der Kradfahrer wurde über den PKW auf die Fahrbahn geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Zur weiteren Behandlung wurde der Motorradfahrer in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird mit circa 6.000 Euro beziffert.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden./ co, aw

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell