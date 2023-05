Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Überfall auf Pfandleihhaus in der Hannoveraner Innenstadt

Hannover (ots)

Am Montagmittag, 15.05.2023, haben drei bislang unbekannte Männer ein Pfandleihhaus im hannoverschen Stadtteil Mitte überfallen. Die Täter räumten die Auslagen und Vitrinen des Geschäftes aus. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach den Tätern.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover betraten die Täter das geöffnete Leihhaus in der Schmiedestraße gegen 12:30 Uhr. Unvermittelt kletterten die drei Männer über eine Sicherheitstrennwand im Verkaufsraum und nahmen anschließend Schmuck aus mehreren Vitrinen. Danach flüchteten sie mit Fahrrädern in Richtung der Straße "Goldener Winkel". Dort wiederum ließen sie die Fahrräder stehen und liefen zu Fuß in unbekannte Richtung weiter. Umfangreicher Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Antreffen der geflüchteten Männer. Die drei bei dem Überfall anwesenden Beschäftigten des Leihhauses blieben unverletzt. Eine Schadenssumme des erbeuteten Schmucks kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Bei den Gesuchten handelt es sich um drei Männer im Alter von unter 30 Jahren. Diese werden als circa 1,65 bis 1,70 Meter groß und schlank beschrieben. Alle waren zum Tatzeitpunkt dunkel gekleidet und mit Sturmhauben maskiert.

Der Zentrale Kriminaldienst Hannover hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise den Tätern geben können, oder sagen können, in welche Richtung diese nach Zurücklassen der Fahrräder gelaufen sind, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /aw

