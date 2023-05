Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Kleinbus in Barsinghausen in Brand gesetzt

Hannover (ots)

In der Sonntagnacht, 14.05.2023, ist in Barsinghausen in der Region Hannover ein Kleinbus vollständig ausgebrannt. Zuvor wurden aus dem Fahrzeug einige Gegenstände entwendet. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Es werden Zeugen des Vorfalls gesucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover wurde der in der Straße "Am Waldhof" geparkte Kleinbus gegen 22:45 Uhr angezündet. Durch das Feuer brannte der Iveco-Bus vollständig aus. Ein vor dem Bus abgestellter Mercedes Transporter wurde durch die entstandene Hitze ebenfalls stark beschädigt. Zuvor aus dem Bus entwendete Gegenstände konnten in einem nahegelegenen Waldstück aufgefunden werden. Durch das Feuer wurde niemand verletzt. Die durch den Brand entstandene Schadenshöhe wird mit circa 25.000 Euro beziffert.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /aw, co

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell