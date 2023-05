POL-H: Zeugenaufruf: Zwei leicht Verletzte nach Unfall - Wer kann Hinweise zur Ampelschaltung geben?

Hannover (ots) - Der seit dem 14.05.2023 vermisste Marcus H. aus Hannover-Kleefeld ist wieder da. Der Mann wurde heute, am 17.05.2023, unversehrt am Bahnhof Osterwald in Salzhemmendorf durch Polizeibeamte aus Elze angetroffen und wieder einem Krankenhaus zugeführt. Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche nach Marcus H. beteiligt haben. /desch, bo Die ...

