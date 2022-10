POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht zwischen Landscheid und Großlittgen

Gerolstein / Hillesheim (ots) - Am 14.10.2022 waren mehrere Trickdiebe in Gerolstein und Hillesheim unterwegs. Gegen 10:30 Uhr begaben sie sich in den Bereich des LIDL-Marktes in Gerolstein und entwendeten ihr, nachdem sie eine ältere Dame im Bereich der Gemüseabteilung im Markt abgelenkt hatten, den Geldbeutel aus der Handtasche. Gegen 14:15 Uhr begaben sich Trickdiebe im Bereich Hillesheim in ein Ladengeschäft in der Straße "Am Markt" und lenkten den Verkäufer ab. Im ...

