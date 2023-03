Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Sperrmüll und Papiertonne in Brand geraten

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben am Donnerstagmorgen (23.03.2023) am Katharinenplatz eine Papiertonne und in der Leonhardstraße Sperrmüll in Brand gesetzt. Ein Passant meldete gegen 06:30 Uhr über Notruf eine brennende Mülltonne am Katharinenplatz. Die alarmierte Feuerwehr löschte daraufhin den Brand. In diesem Zusammenhang fiel ein Mann mit einem Feuerzeug in der Hand auf, der sich in unbekannter Richtung entfernte. Er war zirka 170 bis 175 Zentimeter groß und etwa 25 Jahre alt. Er hatte braune Haare und trug eine graue Sweat-Jacke. Kurz darauf entdeckten Polizeibeamte in der Leonhardstraße brennenden Sperrmüll, der ebenfalls durch Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht wurde. Das Feuer beschädigte zudem eine daneben befindliche Hauswand. Der Schaden wird auf zirka 1.000 Euro geschätzt. In diesem Fall soll eine schwarz gekleidete, männliche, etwa 175 Zentimeter große Person geflüchtet sein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

