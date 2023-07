Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: E-Scooter-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein 38 Jahre alter E-Scooter-Fahrer hat sich am späten Mittwochabend (19.07.2023) beim Zusammenstoß mit einem Sattelzug schwere Verletzungen zugezogen. Der 38-Jährige überquerte gegen 23.50 Uhr in der Heilbronner Straße auf Höhe der Stahlhochbrücke die Fahrbahn an einer Fußgängerfurt und missachtete dabei mutmaßlich das Rotlicht. Ein 34 Jahre alter Lkw-Fahrer war auf der Bundesstraße 10 unterwegs und wollte nach links in die Heilbronner Straße Richtung Pragsattel weiterfahren. Dabei stieß der Sattelzug mit dem E-Scooter zusammen. Rettungskräfte kümmerten sich um den 38-Jährigen und brachten ihn in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme entdeckten die Beamten eine geringe Menge mutmaßliches Kokain beim 38-Jährigen und stellten fest, dass er offenbar unter Drogeneinfluss stand. Er musste deshalb eine Blutprobe abgeben.

