Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrskontrollen mit auffälligen Fahrern

Gotha (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle in der Waltershäuser Straße am Samstag gegen Mitternacht fiel den eingesetzten Beamten bei einem 44-Jährigen VW-Fahrer Alkoholgeruch auf. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab umgerechnet einen Wert von 0,6 Promille. Am Samstagabend fiel den Beamten weiterhin ein 33-Jähriger KIA-Fahrer auf. Bei diesem verlief ein Drogenvortest positiv auf Kokain, eine Blutentnahme wurde durchgeführt. In beiden Fällen wurde den Fahrern das Führen ihrer Kfz untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (dg)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell