LPI-GTH: Zeugensuche nach Sachbeschädigung an Pkw

Ilmenau (ots) - Am 27.05.2023, im Zeitraum von 13:45 - 19:25 Uhr, wurde in der Lindenstraße 1 eine Wohnungstür im Dachgeschoss des Mehrfamilienhaus gewaltsam aufgebrochen. Aus bisher ungeklärter Ursache ließen der oder die Täter von der weiteren Tathandlung ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter Angabe der Bezugsnummer 0135993/2023 zu melden. (rw) ...

