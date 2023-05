LPI-GTH: Raub - Wetzlarer Platz

Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Am Samstagmorgen gegen 02.15 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Eisenach einen Hyundai in der Schulstraße in Eisenach. Beim Fahrer wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein Test ergab einen Wert von 0,53 Promille. Der 44-Jährige muss nun mit einem Fahrverbot, Punkten in Flensburg und einem empfindlichen Bußgeld rechnen. (tr) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

