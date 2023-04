Polizei Hagen

POL-HA: 30-Jähriger nach Messerangriff in Untersuchungshaft

Hagen-Mitte (ots)

Bereits in der Nacht von Mittwoch (19.04.2023) auf Donnerstag griff ein 30-jähriger Mann einen ebenfalls 30-Jährigen in der Innenstadt mit einem Messer an. Bei einer anschließenden Fahndung stellten Polizeibeamte den flüchtigen Tatverdächtigen und nahmen ihn vorläufig fest (Pressemeldung vom 20.04.2023: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5489878). Am Nachmittag des gestrigen Donnerstag (20.04.2023) wurde der Mann auf Antrag der Hagener Staatsanwaltschaft dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 30-Jährigen, der anschließend in eine JVA gebracht wurde. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell