POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Reinigungsfahrzeug gerät in Brand - rund 120000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Um die Straße und Gehwege der Stadt zu reinigen war am Donnerstag, 20.04.2023 gegen 09.50 Uhr ein 48 Jahre alter Mann mit einem Reinigungsfahrzeug unterwegs. Als er auf dem gepflasterten Fußweg in Richtung der Fußgängerunterführung unter der B34/ Viehmarktplatz fuhr, bemerkte er Rauch in der Fahrgastzelle. Er stoppte das Fahrzeug und stieg aus. Folgend kam es in kürzester Zeit zu einem Vollbrand der Fahrgastzelle und dem teilweise darunter befindlichen Motor. Die Feuerwehr Waldshut-Tiengen rückte an und löschte das Fahrzeug. Durch den Brand wurde die komplette Fahrgastzelle mit Unterbau beschädigt. Brandursächlich dürfte ein technischer Defekt gewesen sein.

