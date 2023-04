Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Betonsäule umgefahren - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Vermutlich beim Ein- oder Ausfahren beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Donnerstag, 20.04.2023 zwischen 08.50 Uhr und 10.15 Uhr eine Betonsäule in der Hadwigstraße. Auf der Säule befand sich eine Lampe und diese stand an einer Grundstückseinfahrt. Die Säule wurde im unteren Drittel gebrochen und vermutlich durch den Verursacher wieder notdürftig aufgestellt und mittels neongelben Klebeband fixiert. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316531) bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

