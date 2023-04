Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmittag, 20.04.2023, gegen 13 Uhr beschädigte ein grüner Traktor mit Anhänger beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines am Straßenrand geparkten Fahrzeuges. Der Traktorfahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Möglicherweise hatte er den Unfall nicht bemerkt.

Die Unfallörtlichkeit befindet sich in der Lange Straße in Waldkirch, in Höhe des Parkplatz "Brokkolise".

Das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07681-40740) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem gesuchten Traktor mit Anhänger geben können.

