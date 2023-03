Kirchen (ots) - Am 06.03.2023, gegen 17:00 Uhr befuhr ein 63-jähriger Pkw-Fahrer die Kreisstraße 101 im Bereich Kirchen-Herkersdorf, um an einer Einmündung nach links abzubiegen. Der nachfolgende 20-jährige Fahrer erkannte den Abbiegevorgang zu spät und fuhr auf das bremsende Fahrzeug auf. Es entstand Sachschaden an beiden Pkw; die Fahrer blieben unverletzt. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Koblenz Polizeiinspektion Betzdorf (Sieg) PHK Frank Reifenrath Telefon: ...

