POL-PDNR: Kirchen- Auffahrunfall

Betzdorf (ots) - Betzdorf Brand eines Mehrfamilienhauses am 06.03.2023, 22:00 h, in Betzdorf, Decizer Straße Derzeit brennt es in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Betzdorf. Die Feuerwehr ist mit den Löscharbeiten beschäftigt. Nach derzeitigem Stand sind keine Personen verletzt. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Betzdorf Moog, PHK ...

mehr