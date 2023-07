Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Freitagnachmittag (21.07.2023) eine 66 Jahre alte Frau in Stuttgart-Weilimdorf ausgeraubt. Die 66-Jährige kam gegen 15.45 Uhr nach einem Einkauf zu ihrer Wohnadresse an der Landauer Straße und wollte gerade ihre Wohnungstür aufschließen, als ihr der Unbekannte unvermittelt von hinten die Handtasche entriss und flüchtete. Hierbei stürzte sie kopfüber eine Treppe hinab, zog sich jedoch glücklicherweise keine Verletzungen zu. In der entwendeten Tasche befanden sich eine Geldbörse mit geringem Bargeldbestand und Ausweispapiere. Der Täter soll zirka 30 Jahre alt und 180 Zentimeter groß gewesen sein. Er hatte dunkle kurze Haare, trug Turnschuhe und ein rotes T-Shirt. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

