POL-COE: Senden, Münsterstraße/Diebstahl von Gasflaschen - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots) - Krankenwagen brachten zwei verletzte Personen in Krankenhäuser, nach einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen (9.1.) gegen 7.30 Uhr in Osterwick ereignet hat. Eine 50-jährige Coesfelderin befuhr mit ihrem Auto die K41 in Richtung Osterwick. Zur selben Zeit befuhr ein 59-jähriger Coesfelder mit seinem Auto die K32 in Richtung Holtwick. Im ...

