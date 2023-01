Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Midlicher Straße/Zwei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Coesfeld (ots)

Krankenwagen brachten zwei verletzte Personen in Krankenhäuser, nach einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen (9.1.) gegen 7.30 Uhr in Osterwick ereignet hat. Eine 50-jährige Coesfelderin befuhr mit ihrem Auto die K41 in Richtung Osterwick. Zur selben Zeit befuhr ein 59-jähriger Coesfelder mit seinem Auto die K32 in Richtung Holtwick. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich die beiden Insassen der Autos. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Versorgung der Verletzten war der Kreuzungsbereich gesperrt.

