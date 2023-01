Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Zur Münzstätte/Gartenlauben aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Bereits in der vergangenen Woche haben Unbekannte in Lüdinghausen insgesamt vier Gartenlauben aufgebrochen. Die Einbrüche ereigneten sich in der Nacht zum Mittwoch (5.1.). Um ins Innere der Hütten zu gelangen, hebelten die Unbekannten die Türen auf oder brachen angebrachte Schlösser auf. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell