Polizei Hagen

POL-HA: Streifenwagen stößt auf dem Weg zum Einsatz mit Skoda zusammen

Hagen-Eppenhausen (ots)

Gegen 11.15 Uhr stieß ein Streifenwagen der Polizei Hagen am Freitag (18.02.2022) während der Fahrt zu einem Einsatz (Diebstahl mit einem Täter vor Ort) mit einem Skoda zusammen. Die Polizisten fuhren nach derzeitigem Ermittlungsstand auf der Feithstraße in Richtung Haßleyer Straße. Bei roter Ampel überquerten sie den Kreuzungsbereich mit eingeschaltetem Blaulicht und Sirene. Hierbei stießen sie mit dem Skoda eines 67-jährigen Iserlohners zusammen, der die Eppenhauser Straße in Richtung Hohenlimburg befuhr. Er prallte in die hintere rechte Fahrzeugseite des Streifenwagens. Dieser drehte sich um 180 Grad und blieb schließlich in entgegengesetzter Fahrtrichtung stehen. Unmittelbar nach dem Unfall halfen Zeugen den Unfallbeteiligten und versorgten sie mit Getränken. Der 67-jährige Fahrer des Skodas kam vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Polizisten blieben unverletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der Einsatz anlässlich eines Diebstahls in einer Tankstelle in der Karl-Ernst-Osthaus-Straße mit einem Täter vor Ort wurde von einer anderen Streifenwagenbesatzung übernommen. Ein 36-Jähriger konnte angetroffen und vorläufig festgenommen werden. (arn)

