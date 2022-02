Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte zünden Nadelbaum an - Feuerwehr verhindert Übergreifen der Flammen auf Mehrfamilienhaus

Hagen-Boele (ots)

Unbekannte Täter haben am Donnerstagnachmittag (17.02.2022) einen rund sechs Meter hohen Nadelbaum in der Louise-Schröder-Straße angezündet. Gegen 16.40 Uhr fiel einem Passanten auf, wie an dem Baum - der unmittelbar vor einem Mehrfamilienhaus stand - plötzlich Flammen aufloderten. Im weiteren Verlauf stand der Baum im Vollbrand und die Rauchsäule stieg bis zum Dach des Hauses auf. Die schnell alarmierte Feuerwehr verhinderte, dass die Flammen auf das Haus übergreifen konnten. Zeugen gaben an, dass ein zirka 8 bis 10 Jahre alter Junge kurz vor dem brennenden Baum stand und weggelaufen ist. Dieser hatte kurze schwarze Haare, trug eine blaue Jacke und eine blaue Hose. Ob er was mit dem Brand zu tun hat, konnten die Zeugen nicht angeben. Die Hagener Polizei ermittelt nun wegen schwerer Bandstiftung. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter der 02331 - 986 2066. (sch)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell