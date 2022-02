Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220209.4 Kiel: Präventionsveranstaltung der Polizeidirektion Kiel

Kiel (ots)

Freitagvormittag informieren die Beamtinnen und Beamten des Präventions-Sachgebiets der Polizeidirektion Kiel die Bevölkerung in Suchsdorf zu Sicherheitsthemen.

Im Zeitraum von 09 bis 13 Uhr stehen die Polizistinnen und Polizisten Besucherinnen und Besuchern des Wochenmarkts in Suchsdorf an der Au zu verschiedenen Themen wie Einbruchschutz oder Schock-Anrufen mit Rat und Tat zur Seite. An einem Vorführfenster können sich Interessierte davon überzeugen, wie schnell herkömmliche Schließsysteme zu überwinden sind. Darauf aufbauend werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie ein Einbruch zu verhindern ist.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sachgebiets freuen sich über Gespräche und die Vertiefung von Kontakten. Medien werden gebeten, den Termin anzukündigen und sind herzlich eingeladen, die Veranstaltung zu besuchen.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell