Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Schützenstraße/Einbruch in Supermarkt

Coesfeld (ots)

Über das Dach gelangten Einbrecher am Wochenende in einen Verbrauchermarkt in Havixbeck. Im Zeitraum von Samstag (7.1.) 21.15 Uhr bis Montag 6.00 Uhr, verschafften bislang unbekannte Tatverdächtige sich über das Dach Zutritt in das Gebäude. Im Inneren brachen sie ein Loch in eine Wand zu einem Büro, gelangten jedoch nicht hinein. Bei einer Alarmauslösung am Sonntag (9.1.) gegen 3.00 Uhr konnten vor Ort keine Feststellungen gemacht werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

