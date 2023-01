Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Südring/Einbruch gescheitert

Coesfeld (ots)

Nicht ins Innere eines Bürogebäudes gelangten Unbekannte in der Nacht zum Samstag (7.1.) in Coesfeld. Am frühen Morgen konnten an einer Eingangstür Hebelspuren festgestellt werden. Auch die Türklinke war defekt. Ins Innere gelangten die Unbekannten aber nicht. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag (6.1.) Samstag 5.55 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

