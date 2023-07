Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 26-Jähriger schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am späten Donnerstagabend (20.07.2023) an der Bolzstraße einen 26 Jahre alten Mann mit schweren Verletzungen aufgefunden. Zeugen meldeten kurz vor Mitternacht eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Schlossplatz bei den Königsbaupassagen. Alarmierte Polizeibeamte trafen kurz darauf lediglich den 26-Jährigen an, eine Fahndung nach weiteren Beteiligten verlief zunächst ohne Ergebnis. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, versorgten den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Gegen 01.15 Uhr nahmen Polizeibeamte nach Streitigkeiten vor einer Diskothek an der Breite Straße Ecke Hirschstraße drei Tatverdächtige im Alter von 22, 23 und 25 Jahren fest, die im Verdacht stehen, auch an der Auseinandersetzung am Schlossplatz beteiligt gewesen zu sein. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

